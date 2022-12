Milan, Tonali incontra i tifosi nel segno della sostenibilità (VIDEO)

Sandro Tonali oggi ha incontrato decine e decine di tifosi presso lo store ufficiale di Casa Milan: ecco com'è andata la giornata

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - Presso lo Store ufficiale di Casa Milan, cuore pulsante del mondo rossonero, oggi decine di tifosi hanno potuto incontrare dal vivo il centrocampista Sandro Tonali, che si è messo a loro disposizione per scambiare alcune battute, autografare maglie e gadget e scattare indimenticabili foto ricordo.

Tra le opportunità fornite dal Club per poter partecipare all’evento, i fan hanno potuto rendersi protagonisti del progetto di circolarità RE:JERSEY, lanciato da PUMA per promuovere modelli di produzione che garantiscano maggiore sostenibilità attraverso metodi di riciclo da capo a capo. Proprio presso il Casa Milan Store, nella passata settimana i tifosi rossoneri hanno infatti potuto riconsegnare un proprio vecchio indumento composto al 100% in poliestere, che sarà così riutilizzato per la produzione di nuovi capi, ricevendo in cambio un posto per l’evento.

Lo stesso Tonali, direttamente dall'evento, ha voluto esprimere il proprio pensiero sul progetto e più in generale sull'attenzione che AC Milan riserva alle future generazioni sia dentro che fuori dal campo: "Credo che sia importantissimo che una società, una squadra come il Milan faccia questo, sia per noi giocatori che per i bambini che ci seguono. È importante e sarà importante soprattutto oltre che adesso, nel futuro".

Da parte del giocatore rossonero anche un commento sui tanti tifosi rossoneri, sempre pronti a sostenere la squadra: “Noi siamo molto legati ai nostri tifosi. Da dopo il Covid, dopo il lockdown, con le partite a porte chiuse hanno fatto fatica a non poterci seguire da vicino però comunque noi sentivamo il loro sostegno sempre. Abbiamo la fortuna di essere una cosa sola e di remare tutti dalla stessa parte e questo è fondamentale. Oggi sarà un bel giorno perché ripartiamo e ci troviamo tutti assieme".

Dallo scorso settembre, il Club ha lanciato uno speciale concorso a premi – tuttora in corso –utilizzando i propri store di Casa Milan, San Siro e San Babila come centri di raccolta nei quali i tifosi possono riconsegnare i propri indumenti usati e ricevere in cambio un codice di attivazione per poter vincere maglie Home 2022/23, biglietti per selezionate partite casalinghe di Serie A e accessi all’area Hospitality del Club.

I capi riciclati, di qualsiasi brand, contribuiranno alla realizzazione di nuovi kit, composti al 75% da prodotti riutilizzati e al 25% da SEAQUAL® MARINE PLASTIC, attraverso un processo chimico che garantisce un minore impatto ambientale e le stesse performance del poliestere vergine.

Tutti gli indumenti non ritenuti idonei rimarranno invece a disposizione dei progetti promossi dalla cooperativa onlus Vesti Solidale in favore di persone e famiglia in situazioni di forte disagio sociale. Non saranno accettati indumenti intimi, calze, scarpe e costumi da bagno.