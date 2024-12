Milan, Trevisani: “Tomori prima titolare e poi no. Qual è il motivo?”

Ecco le parole di Trevisani: "Fikayo Tomori ha passato la palla ad Abraham per sbagliare il rigore a Firenze e poi è finito in panchina. Questa è la motivazione? O il motivo è che, su 10 partite, è meglio 10 volte Thiaw e zero Tomori? Io non vedo differenza tra i due. Credo che il Milan, per come gioca, potrebbe tranquillamente non rinunciare a Tomori".