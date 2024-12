Calciomercato Milan – Luis Diaz interessa: ma lui ha già scelto dove andrà

Negli ultimi giorni si è parlato del possibile interesse del Milan per Luis Diaz . In particolare la notizia giunta dalla Colombia riferiva di un mancato accordo tra l'ex Porto e il Liverpool per il rinnovo del contratto. Un aspetto che aveva immediatamente acceso le fantasie dei principali club europei. E tra questi era segnalato anche il Diavolo, anche se non ci sarebbe alcuna offerta né da parte dei rossoneri né da altri club. Nelle ultime ore, in ogni caso, sono giunte novità in merito alla questione.

Calciomercato Milan - Dalla Colombia: "Ecco dove ha scelto di giocare Luis Diaz"

Come riferito da 'Antena 2', infatti, si conferma l'interesse di tre club per Luis Diaz. Trattasi del Milan, del PSG e del Barcellona. Il portale colombiano, però, allo stesso tempo riferisce anche di una precisa volontà del giocatore. L'attuale attaccante del Liverpool avrebbe infatti espresso la proprio preferenza per il club blaugrana in caso di addio. Come detto al momento non ci sono offerte ufficiali, il che tiene aperta qualsiasi porta. Per i rossoneri, però, sarebbe già una rincorsa.