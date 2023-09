Milan, mattinata speciale per alcuni tifosi rossoneri | News

Al termine della visita, la delegazione ha proseguito la propria mattinata tra il Casa Milan Store. Punto di riferimento negli headquarters rossoneri per l'acquisto di merchandising ufficiale del Club e PUMA, capsule collection, accessori e molto altro. E il Casa Milan Bistrot, punto di ristorazione nel cuore dell'universo Milan, dove hanno potuto beneficiare di una colazione gratuita.

"Siamo felici di abbracciare anche oggi i nostri tifosi dell'Ente Nazionale Sordi", ha dichiarato Martino Roghi, CSR & Sustainability Manager di AC Milan, "e di celebrare assieme a loro la Settimana Internazionale delle Persone Sorde. Da anni, il Club ed ENS stanno camminando su un percorso comune per assicurare a tutti una sempre maggiore accessibilità e inclusività. Garantendo per esempio la traduzione simultanea in LIS di tutte le conferenze stampa prepartita di Mister Pioli".

Renzo Corti, Presidente del Consiglio Regionale lombardo dell'Ente Nazionale Sordi, ha aggiunto: "Ancora una volta, l'AC Milan dimostra attenzione alla comunità Sorda. Rinnovando l'invito a visitare il bellissimo Museo a Casa Milan. E lo fa per celebrare un momento per noi significativo: "La settimana internazionale delle Persone Sorde". Un nostro gruppo avrà l'occasione di visitare il Museo con l'accompagnamento di una guida. Affiancata dall'interprete di Lingua dei Segni. Anche la stagione 2023/24 vedrà inoltre la traduzione in LIS delle conferenze stampa prepartita del Mister e abbiamo tante altre idee per rendere sempre più concreta questa preziosa collaborazione tra Ente Nazionale Sordi Lombardia e AC Milan. Arrivata ormai al quarto anno di rinnovo. Grazie da parte di tutti i tifosi Sordi".

L'iniziativa si inserisce nell'ambito del programma "Il Milan per tutti". Attraverso cui il Club si impegna per rendere sempre più inclusivi e accessibili i propri eventi e i propri spazi fisici e digitali. Già nella passata stagione, il Museo – aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19 – ha contribuito a questo obiettivo organizzando tour dedicati in occasione del World Sight Day e della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità. LEGGI ANCHE: Milan, il protagonista che non ti aspetti. Sportiello si rivela una risorsa

