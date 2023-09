Milan, il protagonista che non ti aspetti: Sportiello si rivela una risorsa

Marco Sportiello è il 12° che serviva al Milan

Nelle ultime stagioni il Diavolo non ha avuto dei dodicesimi in grado di sostituire il titolare e allo stesso tempo garantire la stessa sicurezza. E anche l'avventura di Marco Sportiello al Milan non era iniziata nel migliore dei modi, con una 'papera' in amichevole contro il Real Madrid che aveva dato il via alla rimonta dei Blancos. E soprattutto, quando sei il secondo di uno come Mike Maignan, la difficoltà di entrare in campo e sapere di dover raccogliere un'eredità così pesante è tanta.