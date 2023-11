Fuori da Casa Milan è presente una folla di tifosi in attesa di ritirare la SIM del club rossonero, AC Milan Connect

Il Milan quest'anno si è reso protagonista di una bella iniziativa, lanciando la sua prima SIM, chiamata AC Milan Connect. Come testimoniato dal nostro inviato Stefano Bressi in questi minuti tanti tifosi si sono recati fuori da Casa Milan, sede del club rossonero, in attesa di ritirare la SIM.