Milan, dilemma Camarda: buttarlo o no nella mischa? Ecco i pro e i contro

I pro — La tipica freschezza della giovanissima età, l'entusiasmo di esordire fra i grandi e nulla da perdere. Questi sono solo alcuni dei sentimenti che Camarda porterebbe nel gruppo rossonero. Qualora facesse male non vi sarebbero defezioni, è ancora giovane e il tempo è dalla sua parte. Qualora facesse bene, invece, il ragazzo assumerebbe una gran bella dose di fiducia e confidenza con i grandi palcoscenici. In beffa ai soliti discorsi su un calcio, quello italiano, che non dà spazio ai giovani talenti, Camarda diventerebbe lo stendardo di un movimento che sta cambiando.

Quante volte abbiamo sentito e letto che negli altri campionati non si fanno alcun problema a buttare nella mischia potenziali campioni? Quante volte abbiamo sentito e letto che in Italia giocano solo quelli vecchi e d'esperienza? Ecco, in una situazione di totale emergenza, a Camarda sarebbe data la prima grande opportunità. Attenzione, però, con l'entusiasmo: ci teniamo a ricordare che questo ragazzo ha solo 15 anni, caricarlo di troppe aspettative non gli farebbe altro che male.

I contro — Un periodo complicato, tanti impegni cruciali e una rosa che necessità di risultati positivi. Neanche Messi, ai suoi esordi, era in grado di fare la differenza e certamente non la farà Camarda. Tanti talenti si sono visti andare in cortocircuito a causa delle prestazioni negative della propria squadra e il baby talento rischia di rallentare il suo processo di crescita se il Milan non ingranasse. Anche qui le troppe aspettative potrebbero pesare, e molto, su un ragazzo che non deve ancora dimostrare nulla a nessuno. Qualora venisse davvero convocato e giocasse per qualche minuto contro la Fiorentina andiamoci piano, è un diamante ancora grezzo.

Purtroppo i pro e i contro di questa situazione si intrecciano e non vi sono lati assolutamente positivi o negativi. Chiaro che lanciarlo subito darebbe un bel messaggio, ma al contempo stesso potrebbe causare diversi problemi ad un talento che necessita di intraprendere un percorso ben preciso. Il mantra in questo caso è il seguente: il Milan ha in casa un pezzo di pregiatissimo valore, ma va protetto e salvaguardato. LEGGI ANCHE: Milan, la quarta maglia sarà in collaborazione con Pleasures >>>

