Milan, arriva la quarta maglia: sarà in collaborazione con Pleasures

Arrivano i primi rumors sulla quarta maglia del Milan . La stagione entra nel vivo e, come di consueto, i rossoneri si preparano al lancio della quarta maglia. Secondo quanto riportato da Footy Headlines, questa nuova ed esclusiva divisa sarà in collaborazione con un altro marchio importante come Pleasures.

I dettagli

Non vi sono ancora foto ma alcuni dettagli sono stati già diffusi. Sappiamo, infatti, che il pattern di questa stagione sarà particolarmente scuro, in linea con i prodotti del brand di Los Angeles. Tale quarta divisa sarà disponibile per l'acquisto a partire dall'inizio del 2024 e, dopo Koche e Nemen, il Milan firma un'altra importante collaborazione.