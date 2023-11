Milan, infortunio anche per Okafor: le sue condizioni | PM News

Noah Okafor salterà Milan-Fiorentina per infortunio. L'attaccante si è fatto male in occasione dell'ultima partita con la Svizzera

Piove sul bagnato in casa Milan . La formazione di Stefano Pioli , infatti, oltre a fare a meno di Olivier Giroud (squalificato) e Rafael Leão (infortunato), per la sfida di sabato sera, a 'San Siro', contro la Fiorentina dovrà rinunciare anche a Noah Okafor .

Milan, anche Okafor finisce k.o.: le ultime news

L'attaccante svizzero, classe 2000, che tutti i quotidiani sportivi questa mattina davano per sicuro titolare in Milan-Fiorentina di campionato, salterà la partita contro i viola e non soltanto.