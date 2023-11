Milan-Fiorentina, Pioli boccia Jovic: giocherà Okafor | Serie A News

Tridente leggero con Chukwueze a destra e Pulisic a sinistra — Per la 'rosea', Pioli, in vista di Milan-Fiorentina, ha bocciato Luka Jovic. Troppo negativo, finora, il centravanti serbo per prendersi un'altra maglia da titolare dopo quelle (non sfruttate) contro Genoa a 'Marassi' e Udinese a 'San Siro'. Sabato sera, pertanto, sarà Noah Okafor a giocare da 'numero 9' in un tridente leggero con Samuel Chukwueze a destra e Christian Pulisic sul versante opposto.

Jovic andrà in panchina in Milan-Fiorentina, contro la sua ex squadra, pronto ad entrare a gara in corso. La strada, ormai, sembra tracciata. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, un top player esperto con Giroud: l'indiscrezione >>>

