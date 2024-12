Milan, Marinozzi: “Fonseca deve recuperare in fretta Theo Hernandez”

Della situazione riguardante Theo Hernandez ne ha parlato, a Sky Sport, il telecronista Andrea Marinozzi: "Fonseca deve affrettare il rientro di Theo Hernandez: ritrovare la forma migliore è il primo aspetto, forma fisica e mentale. Il francese serve in questo momento al Milan, vista la formazione, viste le emergenze, visto il valore dell’avversario che deve tornare a vincere in trasferta dove non vince da aprile". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Un colpo da sogno in attacco? Cosa c’è di vero >>>