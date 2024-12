Calciomercato Milan – Un colpo da sogno in attacco? Cosa c’è di vero

Questa sera, a 'San Siro', il Milan disputerà la sua ultima partita del 2024 ospitando la Roma per la 18^ giornata della Serie A 2024-2025 ma l'attenzione dei tifosi rossoneri - oltre che alla 'Final Four' della Supercoppa Italiana in programma tra qualche giorno a Riyadh (Arabia Saudita) - è rivolta, più che altro, all'imminente sessione invernale di calciomercato (2 gennaio - 2 febbraio 2025). Il Diavolo, infatti, è chiamato a rinforzare un organico corto, carente e finora rivelatosi poco competitivo per lottare per il vertice. PROSSIMA SCHEDA