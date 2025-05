Quella di oggi dovrebbe essere la giornata dell'ufficialità di Igli Tare al Milan, con il dirigente che tra l'altro vivrà la sua prima giornata nella sede del club rossonero. Dopo una lunga ed estenuante ricerca, infatti, la dirigenza ha finalmente trovato il candidato ideale per ricoprire un ruolo rimasto scoperto dall'addio di Frederic Massara e Paolo Maldini. Alle fine anche Giorgio Furlani, chiamato a scegliere in prima persona il DS, ha virato su quello che era il primo nome sulla lista di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, inizialmente messo in un cantone preferendo altri profili.