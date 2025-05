Milan in rivoluzione: tra Tare e il mercato rossonero. Allenatore? Ecco i nomi

Oggi, lunedì 26 maggio 2025, i quotidiani sportivi e non solo hanno dedicato ampio spazio al Milan, com’era prevedibile dopo l'imminente arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo dei rossoneri. Oltre alla questione legata al ds, continuano ad arrivare novità sul fronte mercato, con ancora in corso il casting legato al nuovo allenatore. Vediamo le principali notizie pubblicate finora su 'PianetaMilan.it'. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA>>>