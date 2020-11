Milan, taglio stipendi al 20%? Notizia priva di fondamento / PM News

Taglio stipendi Milan, la smentita

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L'edizione odierna de 'La Repubblica' ha riportato oggi la notizia di una possibile decisione da parte del Milan di tagliare lo stipendio dei propri calciatori del 20%. Una decisione dettata dall'emergenza finanziaria causata dal coronavirus. Da quanto ci risulta dopo una serie di verifiche, la notizia non trova conferme. Anzi, fonti vicine al club escludono categoricamente questa possibilità. L'ipotesi, apprende la nostra redazione, non è mai stata presa in considerazione dall'Amministratore Delegato Ivan Gazidis.