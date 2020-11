Calciomercato Milan – Monza, Galliani vuole un calciatore rossonero

Calciomercato Milan, Galliani prova il colpo

MERCATO MILAN NEWS – Il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani non ha iniziato la Serie B nella maniera sperata, considerando i soli 6 punti in 5 gare, ma l’obiettivo è sempre lo stesso. La Serie A. Non potrebbe essere altrimenti, visto che l’ex presidente e l’ex amministratore delegato del Milan hanno sempre dimostrato di puntare al massimo.

A tal proposito la vittoria sul campo del Cittadella (in gol anche Boateng) potrebbe rappresentare la svolta per la squadra di Cristian Brocchi. Galliani ovviamente è concentrato sul presente e sulle prossime partite, ma come sempre è attento anche a cogliere eventuali opportunità di mercato per rafforzare ulteriormente la squadra, soprattutto in vista di un possibile approdo in Serie A.

Stando a quanto scritto dal portale seriebnews.com, il Monza sarebbe pronto ad ingaggiare a parametro zero Mateo Musacchio, in scadenza di contratto con il Milan nel 2021. Difficilmente ci sarà un rinnovo per l’argentino, frenato da diversi problemi fisici, e dunque Galliani sta provando a sfruttare questa opportunità. Il difensore centrale si trova bene in Italia, e il Monza potrebbe garantirgli quella continuità che per forza di cose non può avere nel Milan di Stefano Pioli.

Ricordiamo che Musacchio sta proseguendo il suo percorso riabilitativo dopo l’operazione alla caviglia sinistra subita lo scorso 23 giugno. Si avvicina dunque il suo rientro in campo dopo l’intervento di quattro mesi fa. Fino a questo momento l’ex Villarreal ha totalizzato con la maglia del Milan 73 gare tra Serie A, Europa League e Coppa Italia, totalizzando 2 gol. Maldini intanto si cautela: possibile nuovo acquisto in difesa. VAI ALLA NOTIZIA >>>