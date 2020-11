Calciomercato Milan – Isco, il Real Madrid propone uno scambio | News

Calciomercato Milan: il Real propone Isco

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – La stagione è nel vivo, ma il Milan continua a lavorare sul mercato in cerca di eventuali opportunità. Si lavora sue fronti: in primis sui rinnovi di contratto di Donnarumma, Calhanoglu e Ibrahimovic, ma anche sul tenere i giocatori attualmente in prestito.

Ad esempio, sono in corso i contatti tra Milan e Real Madrid per Brahim Diaz, che ha iniziato la stagione nel migliore dei modi (anche se ieri non ha brillato come tutta la squadra). Gli spagnoli non vorrebbero cedere il calciatore a titolo definitivo, in modo da non commettere lo stesso errore fatto con Theo Hernandez, e dunque è possibile un rinnovo del prestito per un’altra stagione.

Di sicuro i rapporti tra il Milan e Real Madrid sono ottimi. E proprio per questo, secondo quanto scrive calciomercato.it, potrebbe prendere piede un clamoroso scambio. Gli spagnoli, infatti, avrebbero offerto Alarcon Isco, ai margini della squadra di Zinedine Zidane, per arrivare a uno tra Ismael Bennacer o Theo Hernandez.

L'algerino è considerato un centrocampista completo che farebbe molto comodo al Real Madrid, mentre sul francese, come detto, è stato commesso un errore di valutazione. Florentino Perez sarebbe dunque disposto a riprenderselo. E il Milan? Maldini e Massara non hanno intenzione di cedere nessuno dei due giocatori, a meno ovviamente di offerte irrinunciabili. Staremo a vedere, in ogni caso Isco potrebbe comunque diventare un nome caldo la prossima estate nel caso in cui non ci fosse il rinnovo di contratto di Hakan Calhanoglu.