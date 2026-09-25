Il calendario del Milan dalla 12ª giornata alla fine del girone d'andata e l'ottavo di finale di Coppa Italia contro il Monza: date e orari ufficiali
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La Lega Serie A ha reso noto il calendario ufficiale dalla 12ª alla 19ª giornata di campionato e degli ottavi di finale di Coppa Italia. Ecco date e orari di tutti gli impegni del Milan tra metà novembre e inizio gennaio (Europa League esclusa).
Milan, il calendario dalla 12ª alla 14ª giornataDopo la seconda sosta per le Nazionali, il Milan affronterà il Frosinone a San Siro. La settimana successiva, i rossoneri voleranno in Sardegna per sfidare il Cagliari di Fabio Pisacane, mentre il primo impegno di dicembre sarà il match casalingo contro il Parma:
- 12ª giornata: Milan-Frosinone — Domenica 22 novembre, ore 18:00
- 13ª giornata: Cagliari-Milan — Lunedì 30 novembre, ore 20:45
- 14ª giornata: Milan-Parma — Domenica 6 dicembre, ore 18:00
Dalla 15ª alla 17ª giornata: i big match contro Napoli e ComoA metà dicembre è in programma lo scontro diretto sul campo del Napoli. L'ultimo match prima delle feste di Natale è la gara casalinga con il Como, mentre il 2027 del Milan inizierà dalla trasferta sul campo del Monza:
- 15ª giornata: Napoli-Milan — Domenica 13 dicembre, ore 20:45
- 16ª giornata: Milan-Como — Sabato 19 dicembre, ore 18:00
- 17ª giornata: Monza-Milan — Sabato 2 gennaio 2027, ore 20:45
18ª e 19ª giornata e Coppa Italia: la chiusura del girone d'andata e l'ottavo contro il MonzaIl girone d'andata dei rossoneri si chiude con la sfida casalinga contro la Fiorentina e la trasferta all'Olimpico contro la Roma di Gian Piero Gasperini. Pochi giorni dopo è in programma la gara secca degli ottavi di Coppa Italia, di nuovo contro il Monza.
- 18ª giornata: Milan-Fiorentina — Martedì 5 gennaio 2027, ore 18:30
- 19ª giornata: Roma-Milan — Sabato 9 gennaio 2027, ore 18:00
- Coppa Italia (Ottavi): Milan-Monza — Mercoledì 13 gennaio 2027, ore 21:00
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