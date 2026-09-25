La Lega Serie A ha reso noto il calendario ufficiale dalla 12ª alla 19ª giornata di campionato e degli ottavi di finale di Coppa Italia. Ecco date e orari di tutti gli impegni del Milan tra metà novembre e inizio gennaio (Europa League esclusa).

Milan, il calendario dalla 12ª alla 14ª giornata

12ª giornata: Milan-Frosinone — Domenica 22 novembre, ore 18:00

— Domenica 22 novembre, ore 18:00 13ª giornata: Cagliari-Milan — Lunedì 30 novembre, ore 20:45

— Lunedì 30 novembre, ore 20:45 14ª giornata: Milan-Parma — Domenica 6 dicembre, ore 18:00

Dalla 15ª alla 17ª giornata: i big match contro Napoli e Como

15ª giornata: Napoli-Milan — Domenica 13 dicembre, ore 20:45

— Domenica 13 dicembre, ore 20:45 16ª giornata: Milan-Como — Sabato 19 dicembre, ore 18:00

— Sabato 19 dicembre, ore 18:00 17ª giornata: Monza-Milan — Sabato 2 gennaio 2027, ore 20:45

18ª e 19ª giornata e Coppa Italia: la chiusura del girone d'andata e l'ottavo contro il Monza

18ª giornata: Milan-Fiorentina — Martedì 5 gennaio 2027, ore 18:30

— Martedì 5 gennaio 2027, ore 18:30 19ª giornata: Roma-Milan — Sabato 9 gennaio 2027, ore 18:00

— Sabato 9 gennaio 2027, ore 18:00 Coppa Italia (Ottavi): Milan-Monza — Mercoledì 13 gennaio 2027, ore 21:00