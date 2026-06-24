La Lega Serie A ha reso noti i giorni e le fasce orarie del campionato 2026/2027. Nessuno stravolgimento rispetto alla stagione appena terminata. Le partite saranno distribuite dall’anticipo del venerdì al posticipo del venerdì, con alcune eccezioni nei turni infrasettimanali e nelle settimane che precedono la sosta Nazionali.

Calendario Milan, svelate date e orari della Serie A 2026/27

Venerdì: ore 20.45 (1 anticipo)

ore 20.45 (1 anticipo) Sabato: ore 15.00 (1 anticipo), ore 18.00 (1 anticipo), ore 20.45 (1 anticipo)

ore 15.00 (1 anticipo), ore 18.00 (1 anticipo), ore 20.45 (1 anticipo) Domenica: ore 12.30 (1 anticipo), ore 15.00 (2 gare), ore 18.00 (1 posticipo), ore 20.45 (1 posticipo)

ore 12.30 (1 anticipo), ore 15.00 (2 gare), ore 18.00 (1 posticipo), ore 20.45 (1 posticipo) Lunedì: ore 20.45 (1 posticipo)

Come cambiano gli orari tra soste Nazionali e turni infrasettimanali

5ª, 11ª e 29ª giornata , per via della sosta Nazionali.

, per via della sosta Nazionali. 8ª e 17ª giornata, perché precedono un turno infrasettimanale.

In un weekend normale, senza turni infrasettimanali di mezzo, la giornata di campionato si svilupperà su, con soltanto due partite in contemporanea la domenica pomeriggio.Questo schema fisso salterà nei weekend che precedono e che seguono le tree prima e dopo i(fissati alla 9ª e alla 18ª giornata). Ecco quando non si giocherà il lunedì sera (niente posticipo):

Ecco invece quando non si giocherà il venerdì sera (niente anticipo):

6ª, 12ª e 30ª giornata , ovvero al rientro dalle soste per le Nazionali.

, ovvero al rientro dalle soste per le Nazionali. 10ª e 19ª giornata, perché seguono un turno infrasettimanale.

Le eccezioni delle prime tre giornate e la contemporaneità nelle ultime due

1ª giornata (23 agosto 2026): due partite domenica alle 20.45, quattro anticipi al sabato (due alle 18.30 e due alle 20.45), due gare domenica alle 18.30 e due posticipi il lunedì (uno alle 18.30 e uno alle 20.45).

due partite domenica alle 20.45, quattro anticipi al sabato (due alle 18.30 e due alle 20.45), due gare domenica alle 18.30 e due posticipi il lunedì (uno alle 18.30 e uno alle 20.45). 2ª giornata (28-31 agosto 2026): si giocherà esclusivamente in due orari, alle 18.30 e alle 20.45.

si giocherà esclusivamente in due orari, alle 18.30 e alle 20.45. 3ª giornata: non sono previste gare alle 12.30.

non sono previste gare alle 12.30. Periodo natalizio: il 17º turno (2-3 gennaio 2027) e il 18º (5-6-7 gennaio 2027) avranno orari diversi dal palinsesto standard.

il 17º turno (2-3 gennaio 2027) e il 18º (5-6-7 gennaio 2027) avranno orari diversi dal palinsesto standard. 37ª e 38ª giornata (23 e 30 maggio 2027): si giocherà domenica alle 15.00 con dieci partite in contemporanea. La Lega potrà comunque dividere i match in più blocchi orari per garantire la contemporaneità tra squadre con gli stessi obiettivi o per aiutare chi partecipa alle finali delle coppe europee.

La Lega ha previstoper l'avvio di campionato, il periodo natalizio e le ultime giornate: