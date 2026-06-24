Milan, la Lega ha annunciato date e orari del prossimo campionato di Serie A: ecco la struttura ufficiale della stagione 2026/2027
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La Lega Serie A ha reso noti i giorni e le fasce orarie del campionato 2026/2027. Nessuno stravolgimento rispetto alla stagione appena terminata. Le partite saranno distribuite dall’anticipo del venerdì al posticipo del venerdì, con alcune eccezioni nei turni infrasettimanali e nelle settimane che precedono la sosta Nazionali.
Calendario Milan, svelate date e orari della Serie A 2026/27In un weekend normale, senza turni infrasettimanali di mezzo, la giornata di campionato si svilupperà su quattro giorni e nove slot diversi, con soltanto due partite in contemporanea la domenica pomeriggio.
- Venerdì: ore 20.45 (1 anticipo)
- Sabato: ore 15.00 (1 anticipo), ore 18.00 (1 anticipo), ore 20.45 (1 anticipo)
- Domenica: ore 12.30 (1 anticipo), ore 15.00 (2 gare), ore 18.00 (1 posticipo), ore 20.45 (1 posticipo)
- Lunedì: ore 20.45 (1 posticipo)
Come cambiano gli orari tra soste Nazionali e turni infrasettimanaliQuesto schema fisso salterà nei weekend che precedono e che seguono le tre soste Nazionali e prima e dopo i turni infrasettimanali (fissati alla 9ª e alla 18ª giornata). Ecco quando non si giocherà il lunedì sera (niente posticipo):
- 5ª, 11ª e 29ª giornata, per via della sosta Nazionali.
- 8ª e 17ª giornata, perché precedono un turno infrasettimanale.
Ecco invece quando non si giocherà il venerdì sera (niente anticipo):
- 6ª, 12ª e 30ª giornata, ovvero al rientro dalle soste per le Nazionali.
- 10ª e 19ª giornata, perché seguono un turno infrasettimanale.
Le eccezioni delle prime tre giornate e la contemporaneità nelle ultime dueLa Lega ha previsto regole speciali per l'avvio di campionato, il periodo natalizio e le ultime giornate:
- 1ª giornata (23 agosto 2026): due partite domenica alle 20.45, quattro anticipi al sabato (due alle 18.30 e due alle 20.45), due gare domenica alle 18.30 e due posticipi il lunedì (uno alle 18.30 e uno alle 20.45).
- 2ª giornata (28-31 agosto 2026): si giocherà esclusivamente in due orari, alle 18.30 e alle 20.45.
- 3ª giornata: non sono previste gare alle 12.30.
- Periodo natalizio: il 17º turno (2-3 gennaio 2027) e il 18º (5-6-7 gennaio 2027) avranno orari diversi dal palinsesto standard.
- 37ª e 38ª giornata (23 e 30 maggio 2027): si giocherà domenica alle 15.00 con dieci partite in contemporanea. La Lega potrà comunque dividere i match in più blocchi orari per garantire la contemporaneità tra squadre con gli stessi obiettivi o per aiutare chi partecipa alle finali delle coppe europee.
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