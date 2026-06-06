Nei 168 giorni alla guida del Real Madird, Arbeloa ha conquistato 56 punti in 28 partite, per una media di 2 punti a gara. Un rendimento che, però, non è bastato a contendere il titolo al Barcellona, che ha vinto la Liga con 94 punti a +8 dai 'Blancos'.
Milan, la data del summit con Arbeloa—
Luca Cerchione, il giornalista che ha lanciato in esclusiva la notizia di un presunto interessamento del Milan per Arbeloa, ha fornito ulteriori dettagli sull'incontro tra le parti in programma nei prossimi giorni. Secondo Cerchione, lunedì 8 giugno una delegazione di Via Aldo Rossi incontrerà l'ex tecnico del Real Madrid in Spagna. Non è ancora chiaro chi rappresenterà il club rossonero nella trattativa, ma la sensazione è che possa essere uno tra Ibrahimovic e Calvelli, se non addirittura lo stesso Cardinale
Come giocano le squadre di Arbeloa—
Il modulo preferito da Arbeloa è il 4-3-3, anche se a volte propone alcune varianti come il 4-2-3-1 o il 4-4-2. Le sue squadre giocano un calcio ad alta intensità, con un pressing asfissiante per recuperare palla il prima possibile. Dopo la riconquista, il tecnico spagnolo chiede ai propri giocatori di occupare la metà campo avversaria per creare superiorità numerica e cercare spazi attraverso un possesso palla prolungato. Una filosofia opposta rispetto a quella proposta da Allegri nella stagione appena terminata, ma abbastanza in linea con quelle di Oliver Glasner e Mauricio Pochettino, altri due nomi in cima alla lista per la panchina del Milan.
© RIPRODUZIONE RISERVATA