Come vi abbiamo raccontato negli ultimi giorni, il Milan sta valutando anche il profilo di Alvaro Arbeloa per la panchina. Il tecnico spagnolo è da poco stato esonerato dal Real Madrid ed è tornato sul mercato degli allenatori. In questo momento, il suo nome resta defilato rispetto a quelli di Oliver Glasner e Mauricio Pochettino , ma se il summit in programma nei prossimi giorni dovesse dare esito positivo, Arbeloa potrebbe scalare le gerarchie di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic.

Milan, chi è Arbeloa?

Nato a Salamanca il 17 gennaio del 1983, Alvaro Arbeloa è uno dei tecnici più promettenti del panorama spagnolo. Ex terzino destro, da calciatore ha giocato in grandi club come Real Madrid, Liverpool e West Ham, collezionando anche 56 presenze con la Nazionale tra il 2008 e il 2013. Nel 2017 appende gli scarpini al chiodo e inizia ufficialmente la carriera da allenatore. In panchina, Arbeloa è sempre stato legato ai 'Blancos', che ha allenato dall'Under 14 al Castilla (seconda squadra del club madrileno), prima dell'occasione in prima squadra di quest'anno dopo l'esonero di Xabi Alonso.