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Panchina Milan, Glasner chiede garanzie sul budget. Altri contatti con Pochettino: le ultime

Panchina Milan, Glasner chiede garanzie sul budget. Altri contatti con Pochettino: le ultime
Il Milan non vuole sbagliare allenatore: summit di 6 ore con Glasner che chiede garanzie sul budget. Contatti con Pochettino, ma pesa l'ostacolo Mondiali
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il futuro della panchina del Milan resta il nodo centrale che Gerry Cardinale deve ancora sciogliere. Mancano sempre meno giorni all'inizio della prossima sessione di mercato estiva e il proprietario rossonero deve prendere la sua decisione. La scelta del tecnico si intreccia inevitabilmente con le strategie del club, visto che andranno capiti il modulo e le tattiche che avranno i rossoneri a partire dalla prossima stagione e il tempo scarseggia. Al momento sembrano due i principali obiettivi di Cardinale: Glasner e Pochettino.

Panchina Milan: scelta tra Glasner e Pochettino

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Come scrive Il Corriere dello Sport, la proprietà del Milan non vuole sbagliare la scelta e per questo si sta prendendo tutto il tempo necessario. L'allenatore in pole per la panchina rossonera resta Oliver Glasner dopo l'incontro durato sei ore andato in scena in questa settimana. L'ex Crystal Palace vuole chiarezza sul budget da spendere per il mercato in entrata. L'altro candidato forte resta Mauricio Pochettino, commissario tecnico degli Stati Uniti che sarà impegnato nei prossimi Mondiali, un intralcio non da poco. Di recente ci sono stati altri contatti telefonici con la proprietà del Milan, con Pochettino che si è detto disponibile. Restano i dubbi su come possa lavorare a distanza sulla costruzione della squadra visto che i Mondiali terminano a metà luglio.

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Due scelte diverse: l'analisi

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Duello tra Glasner e Pochettino che manifesta anche due scelte che sarebbero molto diverse per il Milan: il summit durato sei ore con l'ex allenatore del Crystal Palace testimonia di come sia un profilo gradito alla proprietà rossonera. Il tecnico austriaco chiede garanzie economiche precise per poter plasmare la squadra secondo il suo consolidato 3-4-2-1, un sistema che però garantirebbe anche la valorizzazione di profili già presenti in rosa come Christian Pulisic e Christopher Nkunku, che potrebbero rinascere giocando sulla trequarti. La richiesta delle certezze sul budget è un grande segnale per i tifosi del Milan: Glasner vuole arrivare per fare bene e lasciare il segno fin da subito e per farlo servono investimenti importanti sul mercato, specialmente in attacco dove manca la prima punta fisica alla Mateta. Dall'altro lato, la candidatura di Pochettino offre un indubbio carisma internazionale viste le sue esperienze passate al Chelsea, PSG e Tottenham, ma il Mondiale è un ostacolo importante sulla futura programmazione del Milan. Il rischio è di dover correre da fine luglio in poi per chiudere tutte le operazioni necessarie.

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