Milan, Stylsvig verso il Chelsea: possibile annuncio in data odierna

Una nuova esperienza, dunque, per uno dei dirigenti più in mostra del club rossonero. Il noto quotidiano, oltre ad aver riferito come sulle sue tracce ci siano i Blues, ha anche rivelato come l'annuncio ufficiale del suo passaggio potrebbe avvenire già nel corso della giornata odierna. LEGGI ANCHE: Milan, Pioli trattiene Krunic: scelta giusta? >>>