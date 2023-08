Milan, Pioli perentorio sul futuro di Krunic: sarà la scelta giusta?

Il Fenerbahçe ci ha provato per diverse settimane, alzando anche l'iniziale offerta recapitata al Milan. Negli ultimi giorni si è registrato l'interesse anche del Lione, la cui dirigenza ha deciso di presentarsi a 'San Siro' in occasione del match contro il Torino. Ma Rade Krunic, con ogni probabilità, rimarrà in rossonero. Parole di Stefano Pioli, che dopo il 4-1 rifilato ai granata, ai microfoni di 'Sky Sport' è stato perentorio in merito al futuro del mediano bosniaco al Diavolo. Sarà una scelta giusta quella del tecnico emiliano di puntare tutte le fiches sull'ex Empoli?