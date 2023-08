Milan, serve davvero un vice Giroud? Il dato dell’ultima stagione

Nel successo arrivato contro il Torino ha segnato due reti su rigore, nella prima stagionale con il Bologna aveva già trovato la via del gol. La partenza di Olivier Giroud in questa stagione è stata senza dubbio a tutto gas, a dispetto della carta d'identità. Il francese, infatti, il 30 settembre spegnerà 37 candeline, ma da come ha iniziato questo campionato non sembra sentire il peso degli anni che avanzano.