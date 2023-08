Calciomercato – Attaccante: Taremi vuole il Milan. Il Porto…

Il calciomercato del Milan è stato molto moviemntato. Tra cessioni e acquisti, i rossoneri si sono mossi tantissimo. In entrata sono arrivati 9 nuovi giocatori in tutti i reparti. Dopo Okafor, la dirigenza potrebbe decidere di investire su una nuova punta. Il prescelto, secondo le ultime, sarebbe Taremi del Porto . Ne parla anche l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport che fa il punto sulla trattativa per l'attaccante.

Calciomercato Milan, Taremi l'ultimo colpo?

L’idea, si legge, sarebbe di migliorare l’organico inserendo un ultimo colpo, con i rossoneri che avrebbero di nuovo allacciato i contatti con il club portoghese. La dirigenza sarebbe pronto a offrire una cifra inferiore ai 15 milioni. Taremi avrebbe già un accordo di massima con il Milan da almeno un mese. La richiesta del Porto sarebbe comunque di 25 milioni, ma la punta è in scadenza e non avrebbe intenzione di rinnovare. Fase di riflessione per i lusitani: se dovessero abbassare le pretese attorno ai 15 milioni, il Milan sarebbe pronto a fiondarsi sull’iraniano per chiudere il reparto. A quel punto Colombo andrebbe al Monza in prestito. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Attaccante. “Non escludo sorprese…”