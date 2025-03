Milan, Stramaccioni: “DS? Tare il più adatto. Ecco perché”

Milan, Stramaccioni: "Ibrahimovic è cresciuto. Con Tare potrebbe..."

"Il discorso del Milan è che ha fatto vittorie di pancia, di reazione, di nervi. Quello che ancora non si vede è una progettualità con l’allenatore, però vi dico che Conceiçao non ha avuto tantissimo tempo per poter lavorare sul campo. Bisognerà vedere se la squadra avrà dei punti fermi, un modulo. Io non ho capito l’esclusione di Fofana o Leao dentro-Leao fuori. Sul direttore sportivo, tra i nomi che sono usciti, il più adatto è Igli Tare perché è un direttore forte nello spogliatoio, che può essere una spalla ideale per l’allenatore. Sono tutti nomi di spessore, ma Tare potrebbe essere il partner ideale di Ibrahimovic e poi ci potrebbe mettere la faccia oltre al fatto di poter attaccare qualcuno al muro, qualora servisse perché lo spogliatoio è un tema. Ibra per me è cresciuto, ma non ha il percorso dei profili che sono emersi per il ruolo di direttore sportivo per il Milan. Se prendi Paratici, Tare o D’Amico non puoi non dargli libertà d’azione. Ci sono delle figure, dentro le società, che dentro la settimana non devi sentire nemmeno nominare. Se tu le senti nominare troppo, non va bene perché vuol dire che c’è un vuoto di potere". LEGGI ANCHE: Stadio Milan, Scaroni: "Passaggio importante". Ecco come sarà>>>