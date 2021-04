Milan, sospiro di sollievo. Donnarumma negativo al tampone molecolare

Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, è risultato negativo al tampone per il coronavirus. Sarà disponibile per la gara contro la Samp

Sospiro di sollievo in casa Milan. Come viene riportato da gazzetta.it, Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, è risultato negativo al tampone molecolare fatto nella giornata di ieri. La preoccupazione era aumentata dopo che Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, è risultato positivo al coronavirus. Tra l'altro Donnarumma, in aereo, era seduto proprio vicino al bianconero. Entrambi ovviamente erano con la mascherina, ma è chiaro che c'è stato comunque un contatto stretto. Oggi comunque verrà fatto un nuovo tiro di tamponi. Se non ci saranno colpi di scena, Donnarumma giocherà Milan-Sampdoria, gara che si disputerà domani alle 12:30 a San Siro. Intanto il Milan pensa al calciomercato: ecco il sostituto di Meite.