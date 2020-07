Milan, sorpresa Saelemaekers! Finale di stagione da protagonista?

MILAN NEWS – Dopo l’amaro pareggio di Ferrara di ieri sera contro la SPAL, il Milan ha definitivamente “scoperto” di poter contare su Alexis Saelemaekers.

L’esterno belga classe 1999, che da pochi giorni ha compiuto 21 anni, ha potuto festeggiare il suo compleanno con il riscatto da parte del Milan e il conseguente accordo con il club rossonero fino al 30 giugno 2024. Arrivato come giovane di buone speranze lo scorso gennaio, Saelemaekers, dopo un periodo di adattamento che ha compreso anche il lockdown, si sta imponendo piano piano all’interno della squadra.

L’infortunio accorso ieri a Samu Catillejo nella partita contro gli emiliani, permetterà a Saelemaekers di giocare con più costanza nelle prossime importanti partite. Il calendario del Milan infatti prevede in sequenza Lazio, Juventus e Napoli. Tutto ciò non deve spaventare il ragazzo belga, che ha dimostrato di avere la giusta base per competere a buoni livelli: corsa, velocità, tecnica, duttilità e intelligenza tattica, sono le qualità migliori di Alexis.

Ciò su cui mister Stefano Pioli dovrà lavorare è la cattiveria quando attacca l’area degli avversari, perché Saelemaekers ha le qualità per cercare la conclusione più volte nell’arco di una partita. Anche i cross dal fondo vanno migliorati. Con l’ormai prossimo rientro fra i titolari di Zlatan Ibrahimovic, Saelemaekers potrà contare su un punto di riferimento in più, per crescere più velocemente a livello calcistico. Il cambiamento in positivo avuto da Ante Rebic da quando lo svedese è tornato a Milano, è quello che deve mettere in pratica anche Saelemaekers.

Nel frattempo, il giovane belga, grazie alla buona prestazione di ieri, si è candidato per un finale di stagione da protagonista. Ora, tutto il Milan, si aspetta da lui il salto di qualità sia in termini di assist che in termini di gol. Con Castillejo, Saelemaekers formerà la coppia di esterni destri che il Milan avrà a disposizione per la prossima stagione.

