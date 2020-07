Calciomercato Milan – L’Arsenal fa sul serio per Depay

CALCIOMERCATO MILAN – Come rivela Le10Sport, l’Arsenal di Mikel Arteta ha puntato il dito su Memphis Depay del Lione, e vorrebbe provare a riportare il giocatore in Premier League.

Depay, classe 1994, ha il contratto in scadenza con il club francese al 30 giugno 2021 e dunque, o rinnova, o il Lione lo cederà a breve per non perderlo a zero fra un anno.Spettatori interessati alla vicenda Depay sono i rossoneri del Milan. Infatti, il club di via Aldo Rossi, da tempo segue il giocatore anche se non è mai stata presentata un’offerta all’OL. Oltre al Milan, Depay è monitorato anche dalla Lazio. L’intromissione dell’Arsenal, potrebbe far sfumare il colpo ad entrambe le squadre italiane.

