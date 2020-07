Calciomercato Milan – Scatto del Napoli per avere Osimhen

CALCIOMERCATO MILAN – Stando a quanto riportato da Sky, Victor Osimhen, attaccante del Lille, si è recato a Napoli per visitare la città, e non solo.

Osimhen, che interessa molto anche al Milan, è stato nel capoluogo campano per discutere del suo futuro con il Napoli. La società azzurra infatti, ha fatto un deciso scatto in avanti per accaparrarsi il giocatore in vista della prossima stagione.

Il procuratore del giocatore Osita Okolo ha dichiarato: “Non credo che ci saranno problemi tra il Napoli ed il Lille. Credo che presto troveranno un accordo formale. Tutto ruota, adesso, nel convincere al 100% Victor del trasferimento. Vediamo cosa l’incontro di stamattina farà emergere in tal senso”. Dunque, il Milan sembra essere stato beffato per il giovane talento (è nato nel 1998) nigeriano.

