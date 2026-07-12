Mentre il Milan si concentra sul nuovo corso di Amorim, il tifoso rossonero Jannik Sinner vince il suo secondo Wimbledon di fila
Sinner vince Wimbledon: Baggio e Materazzi esultano al match point | VIDEO
Mentre in casa rossonera gli occhi di tutti sono puntati su Milanello per l'inizio della nuova avventura di Ruben Amorim, una splendida notizia arrivata da Londra ha regalato un grande sorriso a tutto l'ambiente Milan. Jannik Sinner, numero 1 del Mondo e noto tifoso rossonero, continua a scolpire il proprio nome nella storia del Tennis mondiale: l'azzurro ha infatti conquistato il secondo Wimbledon di fila, firmando un'altra impresa leggendaria.
Milan, trionfo Sinner: il rossonero vince a WimbledonIl fuoriclasse altoatesino ha trionfato sul prato verde del Centrale battendo in finale il tedesco Alexander Zverev al termine di una battaglia in quattro set, conclusasi in rimonta con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Una prestazione da campione assoluto che conferma lo status di Sinner come dominatore indiscusso del torneo.
Per Sinner is tratta del quinto slam della sua carriera, ma soprattutto del primo Major di questo 2026. Un successo che consolida il suo primato nel ranking mondiale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA