Mentre in casa rossonera gli occhi di tutti sono puntati su Milanello per l'inizio della nuova avventura di Ruben Amorim, una splendida notizia arrivata da Londra ha regalato un grande sorriso a tutto l'ambiente Milan. Jannik Sinner, numero 1 del Mondo e noto tifoso rossonero, continua a scolpire il proprio nome nella storia del Tennis mondiale: l'azzurro ha infatti conquistato il secondo Wimbledon di fila, firmando un'altra impresa leggendaria.

Milan, trionfo Sinner: il rossonero vince a Wimbledon

Il fuoriclasse altoatesino ha trionfato sul prato verde del Centrale battendo in finale il tedescoal termine di una battaglia in quattro set, conclusasi in rimonta con il punteggio di. Una prestazione da campione assoluto che conferma lo status di Sinner come dominatore indiscusso del torneo.

Per Sinner is tratta del quinto slam della sua carriera, ma soprattutto del primo Major di questo 2026. Un successo che consolida il suo primato nel ranking mondiale.