Milan, il tifoso Sinner vince le ATP Finals 2024: successo storico su Fritz

Jannik Sinner, tifoso del Milan, ha appena vinto le ATP Finals 2024 andando a centrare un successo storico per il tennis italiano. 6-4 6-4 contro lo statunitense Taylor Fritz, che aveva già battuto nella fase a gironi e anche nella finale dello US Open 2024. Una vittoria che lo fa entrare nella leggenda più di quanto non lo fosse già e che chiude il cerchio di un anno fantastico in cui ha vinto anche l'Australian Open e proprio lo Slam statunitense