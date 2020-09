Milan, Shevchenko: “Auguro ai ragazzi di rivivere le emozioni di Manchester”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport’ ha contattato Andriy Shevchenko in occasione dell’esordio stagionale della sua ex squadra in Europa League. L’ucraino sa bene che i palcoscenici rossoneri sono ben altri e lo ha ricordato ai microfoni della ‘Rosea’. L’augurio dell’eroe di Manchester viene rivolto ai giocatori attuali del Milan. Queste le sue parole: “Il rigore di Manchester resta uno dei miei ricordi più belli, auguro a questi ragazzi di vivere prima o poi momenti così“.

