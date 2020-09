Shamrock Rovers-Milan, Ibrahimovic certezza: si riparte dalla sua leadership

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’edizione odierna di ‘Tuttosport’ fa il punto sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic al centro dell’attacco del Milan. A causa di un infortunio, lo svedese non è stato impiegato da Stefano Pioli nelle ultime due amichevoli contro Vicenza e Brescia. Un fastidio ormai superato perché, come confermato dallo stesso allenatore rossonero, Zlatan scenderà in campo da titolare questa sera contro lo Shamrock Rovers. Il classe 1981 non è soltanto l’attaccante di questa squadra, ma è il leader indiscusso, un faro attorno a cui ruotano tutti i suoi compagni.

Con lui in campo tutti giocano meglio, tutti si sentono più sicuri. Le testimonianze dirette dei giocatori del Diavolo non fanno che confermare tale affermazione. A partire dal grande colpo di mercato Sandro Tonali, che qualche giorno fa, ha così sentenziato: “Ibra è un idolo, riesce a caricarsi sulle spalle tutto il Milan e portarlo alla vittoria, è una persona da prendere come esempio”. Gli fa eco Samu Castillejo che, in un’intervista rilasciata a ‘DAZN’, ha confermato: “Parla tantissimo, in allenamento e in partita. Con lui non si può sbagliare: se sbagli un passaggio, un dribbling o un cross ti ritrovi dietro Ibrahimovic. C’è la pressione tipica di quando si ha accanto un campione che ti spinge a tirare fuori il meglio di te”.

Ma non solo Tonali e Castillejo, anche Alexis Saelemaekers, Brahim Diaz e Lorenzo Colombo non hanno dubbi: quando parla Ibra devi ascoltarlo. Un giocatore simile ad una leggenda, non è un compagno di squadra come tutti gli altri. Per questa serie di motivi non si può non esultare per il suo ritorno in una partita così importante. Perché è vero che il curriculum europeo di Ibrahimovic non è così sorridente ma, prima del grave infortunio al ginocchio, il numero 11 rossonero aveva segnato 5 gol in 11 match di Europa League con la maglia del Manchester United. E stasera proverà a far imboccare la giusta strada ad un Milan che ha fame di Europa.

