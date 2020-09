Milan, che accoglienza! Striscioni di sfottò allo stadio dello Shamrock (FOTO)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – “Zlatan vuoi un trasferimento? Stanno assumendo“, ‘Tornate a casa sulle vostre macchine sexy‘, oppure “Metteremo l’ananas sulla nostra pizza“. Questi sono due degli striscioni affissi al ‘Tallaght Stadium’, teatro questa sera di Shamrock Rovers-Milan. Non si preannuncia una buona accoglienza per i rossoneri dunque. I tifosi irlandesi, nonostante l’assenza sugli spalti per ovvi motivi, hanno voluto comunque mettere le cose in chiaro. Appuntamento alle ore 20 per capire chi tra i due schieramenti avrà ragione.