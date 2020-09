Shamrock Rovers, Bradley: “Possiamo creare problemi al Milan”

ULTIME NOTIZIE MILAN EUROPA LEAGUE – Stephen Bradley, allenatore dello Shamrock Rovers, ha parlato al sito ufficiale del club irlandese della partita di questa sera contro il Milan.

Il Milan

“Sappiamo che ovviamente sarà una partita difficile, ma seguiremo un piano di gioco per cercare di vincere la partita… come facciamo sempre d’altronde. Sappiamo che ci saranno momenti nella partita in cui soffriremo e dovremo barricarci. È normale quando giochi contro una squadra di questo livello, ma onestamente credo che abbiamo abbastanza qualità per causare loro dei problemi e per creare occasioni pericolose”

Sul loro stile di gioco

“A noi piace essere padroni del gioco è vero, ma in questi casi bisogna capire la qualità dell’avversario. Durante la partita ci saranno diversi momenti in cui non avremo palla. Dovremo lavorare duro e aiutarci l’un l’altro. Ma è altrettanto vero che ci saranno dei momenti in cui avremo la palla e dovremo sfruttare le nostre chance”.

L’assenza dei tifosi

“L’unico rammarico è che i nostri tifosi non potranno essere allo stadio. È veramente un peccato che non ci saranno in una serata del genere”.

CARESSA PARLA DEL VICE IBRAHIMOVIC >>>