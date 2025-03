Milan, settimana del casting per Furlani: emergono alcune perplessità

Milan, Furlani chiamato alla scelta del DS. Poi l'allenatore — Per queste due pedine serviranno colloqui e riflessioni. Ma soprattutto gli uomini giusti al posto giusto. Con un'ispirazione, per così dire, aziendale. Motivo per cui, secondo 'SportMediaset', lascerebbero un po' perplessi i principali nomi accostati al Milan negli ultimi giorni tanto per il ruolo di direttore sportivo quanto per l'incarico di allenatore.

La coppia formata da Fabio Paratici e Massimiliano Allegri, o quella eventualmente formata dallo stesso Paratici e Antonio Conte, infatti, sembrano indicare un cambio di rotta, deciso, nel modus operandi del Milan di RedBird. Paratici e Allegri o Conte, infatti, per come hanno lavorato nel passato, sono maggiormente propensi a costruire squadre con calciatori già formati, pronti. E, per di più, costosi.

Il Milan con Elliott e RedBird non lavora come Paratici. Quindi? — Una storia ben diversa da quella che il Milan, con Elliott prima (2018-2022) e RedBird poi (2022-presente) sta raccontando. Paratici preferisce puntare su giocatori pronti all'uso, che garantiscono elevati standard di rendimento e che costano molto. Scommesse zero, spazio alle certezze. Così lavora anche Conte e così preferisce lavorare anche Allegri. Immaginarsi acquisti come quelli fatti dal Milan negli ultimi anni, con stipendi contenuti e tetto cartellini a 20-25 milioni di euro, insomma, sembra complicato.

'SportMediaset', quindi, si è domandato: "Chi cambia tra Paratici e il Milan?". La logica lascia pensare che debba essere il primo, qualora fosse nominato DS da Furlani, a dover modificare il proprio modo di lavorare. E arrangiarsi con pochi soldi e, vista anche la probabile mancata qualificazione in Champions League, anche molta fantasia. Non è un caso che gli altri nomi sondati dal Diavolo (da Igli Tare a Kim Falkenberg) seguano filosofie distanti da quella di Paratici e più conformi al Milan degli ultimi anni. Insomma, per Furlani la settimana di casting rischia di essere tanto importante quanto complicata.