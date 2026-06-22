Nessun innesto esterno e nessuna rivoluzione dell'ultimo minuto. Gerry Cardinale ha sciolto qualsiasi dubbio a riguardo del futuro del Milan, decidendo di non inserire un nuovo responsabile dell'area football. La priorità americana, perciò, ha scelto la via della continuità, valorizzando alcune figure interne.

Amorim al centro del progetto... ma i calciatori?

In questo nuovo assetto cinerario, la figura di Ruben Amorim ha un peso ben specifico. Il tecnico portoghese, infatti, opererà anche come un vero e proprio manager, r coprendo una figura all'inglese, vista già con la gestione di Stefano Pioli.

Decidere lui il mercato: indicherà quali saranno i reparti da rinforzare, indicando chi, secondo lui, sarebbe la pedina perfetta per qualsiasi tipo di reparto. Una volta ottenute le linee guida, la macchina si attiverà: verranno utilizzati algoritmi e dati per delle analisi più specifiche, mentre gli osservatori verificheranno sul campo i profili emersi.

In tutto questo, però, c'è da tenere conto anche del futuro di alcuni calciatori. Rafael Leao, infatti, ha diciamo più e più volte la cessione, il tutto pubblicamente. Ad oggi, però, non risultano esserci delle trattative già avviate per il portoghese. A preoccupare di più, però, è il futuro di Adrien Rabiot, centrocampista arrivato la scorsa estate dal Marsiglia. A parlare della situazione del francese è stato il giornalista Enzo Bucchioni.

Ai microfoni di TMW, il giornalista ha riferito che, secondo lui, il suo futuro non sarà più al milan: il calcaitore, infatti, potrebbe seguire Massimiliano Allegri al Napoli:

"Molto probabilmente Rabiot vorrà seguire Allegri al Napoli, è troppo forte il rapporto fra i due. Vedremo

Come sappiamo, la scorsa estate Rabiot ha firmato un accordo con il Milan fino al 2028, ma l'addio di Massimiliano Allegri ha fatto iniziare dei pensieri al centrocampista francese. Il 'Duca', infatti, è molto legato all'ex tecnico rossonero e starebbe valutando la possibilità di seguirlo nella nuova avventura azzurra. Amorim, però, ha voluto rassicurare il giocatore: il francese, anche con l'arrivo del tecnico lusitano, avrà un ruolo fondamentale all'interno dello scacchiere rossonero.