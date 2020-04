Milan sempre più verde: ecco i quattro moschettieri da cui ripartire

NEWS MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, scrive del Milan del presente e del futuro. In particolare il Diavolo ripartirà da questi quattro giocatori nella prossima stagione: Romagnoli, Theo Hernandez, Bennacer e Rafael Leao.

Ovviamente hanno delle caratteristiche diverse, ma tutti e quattro producono un numero molto interessante, cioè l’età media di i 22 anni e 7 mesi. E’ chiaro che si dovrà ripartire da loro per costruire una squadra all’altezza nella prossima stagione. E’ anche vero che bisogna stare attenti al mercato: Romagnoli, ad esempio, ha un contratto in scadenza nel 2022, con il Milan che vuole evitare un Donnarumma-bis, ovvero arrivare troppo a ridosso della scadenza. Non c’è ancora una grandissima urgenza, ma neanche il tempo di prendersela troppo comoda. Il capitano guadagna attualmente a tre milioni e mezzo netti a stagione, e dunque per farlo rimanere servirà uno sforzo economico importante da parte della proprietà.

Un altro giocatore importante, come detto, è Theo Hernandez. Il francese non ha problemi di contratto, visto che ha firmato un quinquennale la scorsa estate, ma la sua grande stagione ha acceso i riflettori su di lui. Attenzione alle offerte dall’estero, anche perchè il giocatore ha dimostrato di essere un vero e proprio craque: è difficile trovare un terzino con delle caratteristiche simili. Concludiamo infine con Bennacer e Rafael Leao: il primo si è preso il Milan dopo un inizio in sordina, mentre il secondo deve ancora maturare da ogni punto di vista, ma il club rossonero ha grandissima fiducia in lui. L’auspicio è che nella prossima stagione sia protagonista così come ha fatto Theo Hernandez. Tra le certezze ci sarebbe da mettere anche Gianluigi Donnarumma, ma al momento fare previsioni sul suo futuro è davvero impossibile. Intanto si pensa a un clamoroso scambio tra Milan e Inter, continua a leggere >>>