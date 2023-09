Milan, seconda squadra pronta: l’Under 23 giocherà in Serie C

Dopo la Juventus , che ha una selezione Under 23 in Serie C, anche il Milan potrebbe avere una seconda squadra. L'indiscrezione è stata lanciata da 'la Repubblica'. Che afferma come il club rossonero possa disporre di questa seconda formazione, nella quale potrebbe giocare anche il talento Francesco Camarda , a partire dal 2024 . Questa selezione giocherebbe in Serie C .

In realtà, le grandi manovre sul settore giovanile sono già cominciate. Il Club ha investito per avere un Milan Primavera finalmente performante e competitivo. Questo - a quanto ci risulta - è stato il primo passo. Il secondo è stato cambiare i vertici del settore giovanile, inserendo come nuovo responsabile Vincenzo Vergine, arrivato dalla Roma. Sarà lui a coordinare tutte le squadre giovanili e, perchè no, anche lo sviluppo dell'Under 23 (terzo passo), che permetterà al Milan di tenere in casa i migliori talenti e crescerli in un campionato professionistico realmente sfidante, senza doverli per forza prestare, col rischio che questi non giochino o si perdano.