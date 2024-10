Milan, tutti credono allo Scudetto. Maignan, che stoccata! Fonseca è saldo

Tanto spazio concesso, sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, mercoledì 30 ottobre 2024, a Milan-Napoli, partita della 10^ giornata della Serie A 2024-2025 in cui i rossoneri sono usciti sconfitti per 2-0. Yunus Musah e Paulo Fonseca credono ancora allo Scudetto. Il tecnico lusitano sembra ancora saldo sulla panchina. E che stoccata a Mike Maignan. Vediamo insieme, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.