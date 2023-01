Milan-Sassuolo 2-5: confronto tra Maldini, Massara e Furlani

Il Milan perde l'ennesima partita del 2023 e lo fa nel peggiore dei modi. La sconfitta per 2-5 contro il Sassuolo pesa come un macigno e la prossima giornata ci sarà il derby contro l' Inter . Gli uomini di Pioli e la società devono riflettere molto sulla situazione attuale della squadra, che non sembra più essere quella vincente del 2022.

Confronto nella dirigenza del Milan

Secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe un momento delicata in casa Milan dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Al termine della sfida c'è stato anche un lungo confronto fra Paolo Maldini, Ricky Massara e Giorgio Furlani per analizzare la situazione abbastanza complicata. Per quanto riguarda il programma, invece, non è previsto alcun cambio. Il Milan nella giornata di domani riposerà, riprendendo gli allenamenti nella giornata di martedì con il pranzo obbligatorio a Milanello. Milan-Sassuolo, Pioli: “Vogliamo centrare il piazzamento in Champions”