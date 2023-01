Milan-Sassuolo, Pioli: “Vogliamo centrare il piazzamento in Champions”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' dopo Lazio-Milan, partita della 19^ giornata della Serie A 2022-2023

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' al termine di Milan-Sassuolo, partita della 20^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltosi allo stadio 'San Siro' di Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Se è il momento più complicato: "Appena dopo la partita la mia sensazione è delusione. Sicuramente le ultime prestazioni ci vedono in difficoltà. E questo mi deve spingere a capire che certe situazioni andavano interpretate diversamente. Dobbiamo reagire, probabilmente non vinceremo di nuovo lo scudetto. Ma dobbiamo raggiungere l'obiettivo Champions".

Su quale tipo di problema c'è: "Quando si parlava del gol della Roma, dalla non vittoria con la Roma che non siamo messi a fare le nostre prestazioni. Gli ultimi due giorni di allenamenti sono stati i migliori nell'ultimo periodo per attenzione, partecipazione determinazione. Adesso però come prendiamo uno schiaffo facciamo fatica a reagire. Questi momenti si superano lavorando insieme. Capisco che non ci può essere la serenità di prima, ma vuol dire che dobbiamo lavorare di più. Abbiamo le possibilità di far vedere che possiamo fare un bel campionato e centrare il piazzamento in Champions".

Se è il momento di prendere decisioni forti: "Prenderò e prenderemo insieme a club decisioni migliori. Noi abbiamo il derby, la prossima partita. Lavoreremo al meglio perché vogliamo reagire e uscire da questa situazione negativa".

Se bisogna andare avanti con questo schieramento: "Sto pensando a tante cose. Tutto quello che ci ha funzionato in questi due anni che ci ha permesso di fare un bel calcio in questo momento non sta funzionando. Se vuoi cambiare risultati qualcosa devi modificare. Prenderò le decisioni che riterrò opportune per ritrovare compattezza, energia e posizioni sul campo che possono garantire più equilibrio".

Sull'approccio con i giocatori: "E' facile dire che ho trovato giocatori diversi o con la pancia piena. Il rimpianto più grosso che ho è che non è così. Pensate che io non sappia utilizzare il bastone o dire le cose come stanno. Non è così perché abbiamo gli atteggiamenti giusti, ma non abbiamo più la capacità di reagire alle difficoltà. Settimana per settimana, in base agli atteggiamenti, devi intervenire. Ho parlato sempre con grande chiarezza e continuerò a farlo. Quello che funzionava prima ora non funziona, farò qualcosa".

Su Tatarusanu: "Quando una squadra subisce così tanto è chiaro che il portiere va in difficoltà. Credo che in questo momento non mi devo soffermare su un singolo giocatore ma sulla squadra che deve tenere meglio il campo. Son tante le cose che in questo momento possiamo fare meglio. Lavoreremo per portare velocemente dei miglioramenti. La prossima sarà una partita importante e vogliamo essere preparati".