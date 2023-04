Milan, Saelemaekers in grande spolvero: Pioli ritrova l’esterno belga

Il Milan dominante visto a Napoli trova risposte anche dalla panchina: grande impatto a gara in corso da parte di Alexis Saelemaekers

Enrico Ianuario

Un grande Milan ieri sera ha annientato il Napoli vincendo 4-0 grazie alle reti di Leao - autore di una doppietta -, Brahim Diaz e Saelemaekers. Tante le note positive viste sul campo del 'Maradona' da parte dei rossoneri, una di queste è l'ingresso dell'esterno belga che ha letteralmente bilanciato il match sempre più verso i rossoneri.

Entrato al 57esimo minuto di gioco al posto dell'acciaccato Brahim Diaz, Saelemaekers è stato uno dei migliori in campo della squadra allenata da Stefano Pioli. Entrato con la faccia cattiva, l'ex Anderlecht ha trovato il gol del definitivo 4-0. E che gol tra l'altro. Una rete arrivata dopo una meravigliosa azione personale, saltando come birilli gli avversari. Un gol che ha scatenato la reazione del web, con i tanti utenti che hanno paragonato, seppur scherzosamente, Saelemaekers a gente del calibro come Messi e Neymar. Battute a parte, questa è un'ottima notizia per Stefano Pioli che finalmente trova delle risposte anche dalla panchina.

Risposte che poche volte l'allenatore rossonero ha trovato durante la stagione. Anzi, spesso è stato sottolineato come al Milan fosse mancato l'apporto dei calciatori entrati a gara in corso. Ad esempio i vari De Ketelaere, Origi e Rebic spesso non hanno inciso entrando dalla panchina, invece ieri hanno disputato un'ottima partita, passata magari in ombra proprio perché Saelemaekers è stato uno dei migliori in campo nel match tra Napoli e Milan.

Oltre a gol, il calciatore belga è stato prezioso in fase di non possesso. Ha recuperato diversi palloni e spesso ha dato vita a ripartenze molto pericolose. Inoltre ha creato anche due-tre occasioni da gol nitide e se avesse insaccato la sfera in rete in altre occasioni non ci saremmo stupiti di nulla. Ieri il Milan ha disputato probabilmente la miglior partita di questa stagione ed è da lì che bisogna ripartire, dalle certezze ma anche da calciatori che dovranno avere la fame giusta per incidere. Proprio come ha fatto ieri Saelemaekers. Milan, destini incrociati per Brahim Diaz e Leao >>>