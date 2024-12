Milan-Roma, Fonseca riabbraccia Theo: per Jimenez ruolo a sorpresa?

Paulo Fonseca potrebbe ritrovare un calciatore importantissimo dal 1' in vista del match Milan-Roma. Non si tratta di un infortunato che rientra dal problema fisico accusato, bensì di Theo Hernandez, estromesso nelle ultime uscite da titolare per lanciarlo solamente a gara in corso. A rivelarlo è stato nella giornata odierna il collega Luca Bianchin, giornalista del quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', attraverso un post pubblicato sul proprio account 'X'.