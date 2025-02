Milan, rivoluzione in attacco: Joao Felix e Gimenez scalpitano, Camarda stella del futuro

Questa mattina, martedì 4 febbraio 2025, i principali quotidiani sportivi – e non solo – hanno dedicato ampio spazio al Milan. D’altronde, non poteva essere altrimenti: con il calciomercato ormai chiuso, i rossoneri erano chiamati a rinforzare la rosa per provare a rimediare a una situazione di classifica complicata. Dopo un gennaio trascorso quasi inoperosamente, la dirigenza ha accelerato negli ultimi due giorni di mercato rimasti, chiudendo operazioni davvero importanti per regalare a Sérgio Conceição i rinforzi richiesti. Le scelte di mercato del Milan sono state al centro dell’attenzione, con colpi di scena e trattative chiuse in extremis. Vediamo quindi le notizie più rilevanti pubblicate finora su Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA >>>