Milan, i risultati delle partite del settore giovanile nel weekend | News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato tutti i risultati delle partite disputate dal settore giovanile nel weekend

Ultima stagionale al Vismara anche per l'U18, che ha imposto il 2-2 al Torino quinto in classifica: i ragazzi del 2004 confermano la miglior difesa del campionato, dato ex aequo con la Roma capolista; domenica prossima ultima stagionale sul campo del Genoa. Proseguono le fasi interregionali per le rappresentative di età inferiore: successi per U15 femminile (in casa sulla Fiorentina) e U13 (a Monza), pari esterno contro il Genoa per l'U14.