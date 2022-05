Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Ecco l’alternativa a Botman”

Mancano 180' alla fine della lotta Scudetto con l'Inter ma il Milan, comunque vada la stagione, è atteso da un calciomercato estivo che si preannuncia scoppiettante. Il club rossonero, infatti, qualsiasi sarà la proprietà (può restare Elliott, può subentrare RedBird o InvestCorp), ha in mente di piazzare, grazie al lavoro dei dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara, almeno 5-6 colpi in entrata di livello assoluto. Per essere sempre più competitivo in Serie A e, al contempo, innalzare il tasso tecnico per la prossima Champions League. In difesa sono attesi, per esempio, tanti movimenti.