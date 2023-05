Milan, svolta per il rinnovo di Leao: possibile chiusura a breve | PM NEWS

In casa Milan si è registrata una svolta per il rinnovo dell'attaccante Rafael Leao, che potrebbe arrivare a breve

Tra le questioni più complicate in casa Milan c'è senza dubbio quella relativa al rinnovo di Rafael Leao. Dopo le notizie degli ultimi giorni, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, è arrivata una svolta in questo senso e la chiusura definitiva potrebbe avvenire già nella prossima settimana, addirittura anche prima dell'EuroDerby. Salvo clamorosi colpi di scena, comunque, il Diavolo e la sua stella sono davvero molto vicini al prolungamento del rapporto.