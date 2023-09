Milan, il mercato è alle spalle: al lavoro per il rinnovo di Krunic

Il 'Corriere dello Sport', in edicola questa mattina, riferisce come, ora che il mercato è alle spalle, il Milan sia al lavoro per il rinnovo di Rade Krunic. Il suo attuale contratto con il club rossonero scade nel 2025, ma il Diavolo non vuole farsi trovare impreparato e vorrebbe trovare un accordo il prima possibile. LEGGI ANCHE: Milan, vice Theo Hernandez: contatti in corso per Miranda >>>